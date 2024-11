Mãezona? Mércia vira 'James Bond' e salva a vida de Mavi em 'Mania de Você'

Mércia (Adriana Esteves) vai mostrar que seu amor de mãe às vezes fala mais alto em "Mania de Você" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Mércia descobrirá que Luma (Agatha Moreira) mudou de lado e quer ajudar Rudá (Nicolas Prattes). A chef de cozinha pede perdão à Viola (Gabz) e decide também salvar a vida do ex-namorado.

Para proteger Rudá de uma vez por todas, ela finalmente pensará em usar o pen-drive. Assim, ela incriminaria Mavi (Chay Suede) pela morte de Molina (Rodrigo Lombardi) e livraria a pele do pescador.

Porém, Mércia agirá mais rápido do que a ex-aliada. A governanta descobre que Luma quer ir à casa de Cida (Victoria Rossetti) buscar o pen-drive e corre contra o tempo para conseguir o dispositivo primeiro.

Mércia (Adriana Esteves) e Luma (Agatha Moreira) em Mania de Você Imagem: Reprodução/Globo

Como uma agente secreta, Mércia consegue acessar a casa de Cida e troca o pen-drive por outro. Com isso, a mãe de Mavi destrói os planos de Luma e mais uma vez livra o filho da cadeia.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.