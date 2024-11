Leonardo DiCaprio é acusado de 'comportamento desrespeitoso' em hotel; veja

Leonardo DiCaprio, 50, foi criticado por "comportamento desrespeitoso" ao ignorar fãs e funcionários de hotel em Fiji.

O que aconteceu

DiCaprio foi filmado quando deixava a recepção de um hotel em Fiji. Nas imagens, o ator surge com um look todo preto, com óculos escuro e boné, enquanto fala ao telefone ao deixar o estabelecimento.

Fãs e funcionários do hotel fizeram uma homenagem ao ator com uma música típica do país, localizado na Oceania. Entretanto, o fato de o galã ter feito pouco caso da cortesia lhe rendeu críticas nas redes sociais.

Ator também tentou desviar de duas mulheres. Segundo o TMZ, ao ser reconhecido por duas admiradoras, que tentaram se aproximar dele, Leonardo se afasta para evitar o contato, passa pela multidão, entre no carro que estava à sua espera e vai embora.

Momento foi filmado e compartilhado no TikTok e rendeu críticas a Leonardo DiCaprio. "Não desperdicem suas energias... Ele é tão desrespeitoso", disse um internauta. "Ele ao menos deveria ter valorizado a recepção... Não há outro lugar como o Fiji", escreveu um segundo. "Ele ignorou totalmente e não fez sequer um gesto de agradecimento", destacou mais um.