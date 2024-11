Fim de semana de rock tem Lenny Kravitz em SP e outros festivais pelo país

Com shows de abertura de Frejat, Liniker e Lianne La Havas, a apresentação de Lenny Kravitz neste sábado (23), no Allianz Parque, em São Paulo, é quase um festival. O cantor americano é a principal atração do fim de semana, que tem ainda tem cinco festivais em cidades diferentes.

O que vai rolar

Conhecido por hits como 'It Ain't Over 'Til It's Over', 'American Woman' e 'Always on the Run', Kravitz chega pela quinta vez ao país. Ele não se apresentava em São Paulo havia cinco anos.

Na visita anterior, em 2019, foi uma das atrações do Lollapalooza. O músico havia tocado no Brasil em 2005 (turnê por três cidades), em 2007 (no Live Earth Concert, no Rio de Janeiro), em 2011 (Rock in Rio) e em 2019.

Desta vez ele vem para promover 'Blue Electric Light', seu novo álbum. É o 12º trabalho do cantor e guitarrista norte-americano de 60 anos, que estreou em 1989, com o disco 'Let Love Rule'.

Festival de festivais

Até domingo (24), há também cinco festivais em cidades distintas. Nesta sexta (22), o Kapivara Fest reúne Armandinho, Terno Rei, Oriente e Rancore em Piracicaba (SP). No mesmo dia, em Londrina (PR), o Um Festival tem Nando Reis, Paralamas do Sucesso e Raimundos.

No sábado (23), Detonautas, Raimundos, CPM 22, Charlie Brown Jr, Thiago Castanho + Marcão Britto formam o lineup do Isso é Rock, em Nova Odessa (SP). Em Nova Iguaçu (RJ), no domingo (24), Capital Inicial, Biquini Cavadão, Detonautas, Di Ferrero, Fresno; e Marcão Britto + Thiago Castanho tocam no Rock Festival.

O Mainstreet Festival, no Rio de Janeiro, tem dois de programação na Apoteose. Apresentam-se Orochi, Poze do Rodo, Cabelinho, Duquesa, Veigh e outros, no sábado (23); Ja Rule, Djonga, Chefin, Major RD e outros; no domingo (24).

O rapper Orochi, idealizador do Mainstreet Festival, que acontece no sábado (23) e no domingo (24), na Apoteose, no Rio Imagem: Bruno Contrin/Divulgação

Confira abaixo todos os destaques do fim de semana.

Sexta

Manowar - Galpão 17 (Brasília)

Crumb - Agyto (Rio de Janeiro)

Racionais - Espaço Unimed (São Paulo) ESGOTADO

Lulu Santos - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Day Limns - show de encerramento da turnê - Audio (São Paulo)

Kapivara Fest (Armandinho, Terno Rei, Oriente e Rancore) - Clube Cristóvão Colombo (Piracicaba - SP)

Um Festival (Nando Reis, Paralamas do Sucesso e Raimundos) - Ginásio de Esportes Moringão (Londrina - PR)

Gilberto Gil - Classic Hall (Recife)

Glaucia Nasser - show em homenagem a João Pernambuco - grátis - Praça do Arsenal (Recife)

Ira! - Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre)

Sexta e sábado

Filipe Catto canta Gal Costa - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Sábado

Lenny Kravitz - Allianz Parque (São Paulo)

Keinemusik, com Adam Port e outros - Vale do Anhangabaú (São Paulo)

Crumb - Cine Joia (São Paulo)

Jorge Ben Jor - Espaço Unimed (São Paulo) ESGOTADO

Junior - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Ja Rule, Criolo, Djonga e Cone Crew Diretoria - Estádio do Comercial (Ribeirão Preto - SP)

Paralamas do Sucesso - Multiplan Hall (Ribeirão Preto)

Isso é Rock Festival (Detonautas, Raimundos, CPM 22, Charlie Brown Jr, Thiago Castanho + Marcão Britto) - Expo America (Nova Odessa - SP)

Alok - grátis - na área externa do Mangueirão (Belém)

Ana Carolina - Qualistage (Rio de Janeiro)

Lobão - Opinião (Porto Alegre)

Sábado e domingo

Mainstreet Festival, com Orochi, Poze do Rodo, Cabelinho, Duquesa, Veigh e outros no sábado; Ja Rule, Djonga, Chefin, Major RD e outros no domingo - Praça da Apoteose (Rio de Janeiro)

Domingo