Juntas, Lígia e Beatriz tiram a paz de 2 personagens em 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (22) de "Garota do Momento" acontecerá a festa de formatura de Ronaldo (João Vitor Silva).

Lígia (Palomma Duarte) no evento, que ocorrerá na casa de seu ex, Raimundo (Danton Mello), e Celeste (Débora Ozório) se revolta.

Logo em seguida, quem chega à festa é Beatriz (Duda Santos) acompanhando Beto (Pedro Novaes). A presença da mocinha vai enfurecer Bia (Maisa).

Beto (Pedro Novaes), Beatriz (Duda Santos) e Bia (Maísa) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Juliano não aceita as exigências de Beatriz. Nelson impede que Anita trabalhe para Alfredo. Juliano afirma a Raimundo que resolverá a situação com Beatriz. Topete e Carlito convencem Guto a desmarcar um encontro com Eugênia. Maristela aconselha Juliano a aceitar as condições de Beatriz.

