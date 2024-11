Inscrições Abertas para o Ciclo IV do #EstudeoFunk

As inscrições para o Ciclo IV do programa #EstudeoFunk estão abertas a partir desta sexta-feira, 22 de novembro, até o dia 6 de janeiro de 2025. Realizado pela Fundição Progresso em parceria com a Viva Brasil, o projeto busca acelerar a profissionalização de artistas da cena do funk carioca, consolidando o gênero como uma das expressões culturais mais vibrantes do Brasil.

O programa oferece 50 vagas para MCs, dançarinos, beatmakers, produtores e outros profissionais que movimentam a cadeia produtiva do funk.

"O funk está em ascensão internacional, com artistas como Beyoncé e Travis Scott inspirados por ele, mas é essencial fortalecermos suas raízes aqui, onde ele nasceu. Nosso foco é fomentar e potencializar a cena local para que ela continue a se destacar globalmente", afirma Taísa Machado, diretora artística do #EstudeoFunk.

Nos ciclos anteriores, o programa já impactou mais de 150 artistas, lançou álbuns, EPs e videoclipes com milhares de visualizações no YouTube, além de realizar bailes e apresentações que movimentaram o cenário cultural do Rio de Janeiro.

O hub criativo instalado na Fundição Progresso proporciona aos participantes aulas de criação musical, estratégias de mercado, encontros com artistas renomados e a oportunidade de desenvolver produtos musicais, além de apresentações individuais e coletivas. Para Vanessa Damasco, diretora geral do programa, o projeto é único:

"Essa experiência transformadora conecta aprendizado, visão de mercado e uma rede criativa vibrante. O Ciclo IV promete ser ainda mais poderoso para consolidar o funk como expressão cultural e revelar novos talentos."

As inscrições devem ser realizadas no site www.estudeofunk.com.br, onde também estão disponíveis informações sobre o processo seletivo e o cronograma.

Serviço: