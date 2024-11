Gui define indicação para 10ª roça de A Fazenda 16 e G4 traça plano

Após Sachar voltar de sua quinta roça em A Fazenda 16 (Record), o G4 começou a pensar na décima roça do programa, que acontecerá na próxima semana.

O que aconteceu

Fazendeiro da semana, Gui definiu sua indicação. O ator afirmou que indicará Fernando diretamente para a roça.

Na próxima semana, é o Fernando pela minha indicação. Já vamos começar a pensar nisso. Vamos pensar em quem a gente quer que vá com ele da Baia. Gui Vieira

Luana ouviu o plano do amigo e apontou que ele voltou de duas roças. "Precisamos pensar em uma estratégia boa pra ele ser eliminado."

Yuri sugeriu, então, que eles tentem colocar uma pessoa "neutra" com Fernando, de forma a garantir sua eliminação. Gui reforçou. "Tem que ser alguém que a gente acha que vai tirar ele, mesmo."

O grupo pensou em indicar Juninho e o classificou como "gente boa". O nome de Gilsão também foi cogitado.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Babi? Resultado parcial Total de 52603 votos 0,05% Albert Bressan 0,34% Fernando Presto 0,13% Flor Fernandez 0,02% Flora Cruz 0,87% Gui Vieira 0,75% Gilsão 2,16% Juninho Bill 0,94% Luana Targino 26,80% Sacha Bali 48,64% Sidney Sampaio 17,31% Vanessa Carvalho 1,99% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 52603 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso