'Garota do Momento': ideia de Ronaldo acaba com o maior sonho de Celeste

Em "Garota do Momento" (Globo), Ronaldo (João Vitor Silva) vai pensar em ajudar Celeste (Débora Ozório), mas seu plano, na verdade, pode acabar com um grande sonho da irmã.

O que vai acontecer

No capítulo do dia 26 de novembro, Ronaldo promete ajudar Mauro (João Vithor Oliveira) a conquistar Celeste. O irmão da mocinha não faz ideia de que ela já tem um pretendente à vista.

Ao mesmo tempo, Celeste vibra pelo encontro que marcou com Genoca/Edu (Caio Manhente). Os dois têm trocado cartas após ela ter colocado um anúncio no jornal em busca de um romance.

Edu (Caio Manhente) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

No dia do encontro, porém, Celeste será proibida de ir por Raimundo (Danton Mello). Magoadíssima, a filha de Lígia (Palomma Duarte) será consolada por Ronaldo, que afirmará que vai ajudá-la a encontrar um namorado.

Portanto, o rapaz deverá permanecer na ideia de ajudar seu amigo Mauro a se aproximar da irmã. Desse modo, o romance entre Celeste e Edu pode ficar ameaçado.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.