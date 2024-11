Garota do Momento hoje (22): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Celeste (Débora Ozório) e Edu (Caio Manhente) vibram com sua paixão por cartas, sem um saber a verdadeira identidade do outro. Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (22) em "Garota do Momento".

O que vai acontecer

Juliano não aceita as exigências de Beatriz. Nelson impede que Anita trabalhe para Alfredo. Juliano afirma a Raimundo que resolverá a situação com Beatriz. Topete e Carlito convencem Guto a desmarcar um encontro com Eugênia. Maristela aconselha Juliano a aceitar as condições de Beatriz. Lígia chega para a formatura de Ronaldo, e Celeste se revolta. Bia se enfurece com a chegada de Beatriz à festa na casa de Raimundo.

