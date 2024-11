Flora sobre possível favoritismo de Sacha em A Fazenda: 'Pode ser tarde'

Após Sachar voltar de sua quinta roça em A Fazenda 16 (Record), alguns peões comentaram que o peão pode realmente ser o favorito a vencer o jogo.

O que aconteceu

Desanimada, Flora desabafou com Vanessa e Sidney. "Gente, é muito desanimador. Faltam palavras. Tem que esquecer ele, não tem muito o que fazer, não. Acho que pode ser tarde. Eu venho falando isso há muito tempo."

Chegou a um lugar que ele é o favorito. Esse cara é o favorito, e aí? Ou a gente não arrega, ou a gente entrega. Flora

Vanessa concordou com ela. "Zé Love, Gizelly, Babi, que bateram de frente com ele... [todos foram eliminados]"

Sidney falou como agirá. "Se ele é favorito ou não, uma questão é que não muda nada o que eu penso sobre ele. O que posso fazer de diferente é ignorar, porque estou bem cansado. Não tenho mais nada a falar dele, não tenho nenhuma novidade. Se tudo que foi dito não foi exposto, que fique aí!"

