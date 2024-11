Flor consola Vanessa após eliminação de Babi: 'Vai ficar pior'

Triste pela saída de sua aliada Babi, Vanessa recebeu apoio de Flor na tarde desta sexta-feira (22) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na cozinha, Flor perguntou se a peoa estava "melhor" após a noite anterior, e Vanessa respondeu que "não" —e que já havia chorado naquele dia. "[Babi era] Minha melhor amiga", declarou Vanessa.

Flor concordou. "Vai fazer falta, é tua companheira, vocês ficavam grudadas", disse.

A apresentadora, no entanto, disse que Vanessa não poderia entrar no "looping de ficar chorando" por de tratar de um jogo. "Ficar triste é normal, mas estamos aqui. Nao é a mesma coisa, mas..."

"É difícil demais", respondeu Vanessa.

Flor rebateu: "Vai ficar pior. Você tem que estar preparada. Todos nós temos".

