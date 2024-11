Fernando avalia que é o próximo alvo do G4: 'Já tiraram a Babi, agora eu'

Enquanto preparavam o almoço nesta sexta-feira (22) em A Fazenda (Record), Fernando e Flor conversaram sobre as possibilidade de indicações do Fazendeiro Gui.

O que aconteceu

O ex-MasterChef pediu a opinião da apresentadora sobre qual será o alvo de Gui. Flor opina que o foco será o Gilsão ou Sidney: "E vão vetar o Gilsão, o que é inteligente. Pode ser Gilsão ou Sidney. Acho que vão te deixar."

"Acho que vão achar que tiraram a Babi e que vão em tirar porque tenho embate do Sacha. É por que eu já voltei duas vezes?", reflete Fernando. "Meu embate é só com Sacha."

Ele questiona se quando Flor estava próxima e firmou uma aliança com G4, seu nome foi uma das opções de indicação para eles. "Eles me chamaram para fazer a proposta do Resta Um e perguntaram em quem eu não votava. Falei que agora a Flora, você eu voto só no fim do fim e precisar, se tiver que me salvar. Porque eu acho que eles tavam decidindo em quem iam", responde a peoa.

Mais cedo, Fernando falou para Gilsão que ia tentar a mesma "estratégia" que os adversários. "Cada vez eles tão achando que mandam mais. Eu vou fazer o jogo do sonso agora. Daqui a pouco vou estar fazendo o mesmo discurso deles, que eu sou a vítima. Vou falar que falaram que iam jogar bosta nas minhas coisas, que iam fazer isso, aquilo. Tô mentindo? E o mais pesado quem sofreu fui eu aqui dentro. Fui ameaçado de morte, e aí?"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após eliminação de Babi? Resultado parcial Total de 20741 votos 1,80% Albert Bressan 28,01% Fernando Presto 0,80% Flor Fernandez 0,85% Flora Cruz 1,69% Gui Vieira 0,98% Gilsão 1,48% Juninho Bill 1,04% Luana Targino 22,01% Sacha Bali 27,52% Sidney Sampaio 9,14% Vanessa Carvalho 4,69% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 20741 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso