Cães podem responder a quase 90 palavras; saiba quais funcionam melhor

Uma pesquisa da Universidade de Dalhousie, na Canadá, descobriu que os cães domésticos são capazes de responder em média a 89 palavras. Isto é, se você disser para o seu pet "sente" ou "fique", saiba que o cachorro realmente pode ter entendido o comando.

O estudo, publicado na Revista de Ciência Aplicada do Comportamento Animal, chegou à conclusão após analisar a interação de 165 cães com seus tutores. Os cachorros das raças border collie e pastor alemão apresentaram melhor desempenho durante os testes.

As autoras da pesquisa, Sophie Jacques e Catherine Reeve, desenvolveram um inventário com 172 palavras em inglês que são geralmente usadas pelos donos na relação com os pets. Os tutores também poderiam adicionar outras durante a pesquisa.

A compreensão dos animais, segundo o estudo, girou majoritariamente em comandos como "sente", "fique", "espere" e "não".

Como foi a pesquisa?

Segundo o estudo, "para cada palavra ou frase, os participantes foram solicitados a indicar se eles acreditavam que seus cães responderam com comportamento específico e consistente" correspondente ao falado.

Com isso, o resultado mostrou que um cachorro poderia responder de 15 a 215 palavras. O número sofria variação de acordo com a idade, adestramento e raça. Os mais velhos e sem qualquer tipo de treinamento respondiam a menos palavras, por exemplo. A média de palavras compreendidas pelos cães ficou em 89.

As palavras mais entendidas pelos pets

Do inventário de 172 palavras, quase metade era comando, sendo que dez apresentaram desempenho de resposta correspondente em 90% ou mais de cães, independentemente da raça, idade e adestramento. Isso é considerado "incomparável" em relação a outras espécies, apontam as pesquisadoras.

"Devido à sua história evolutiva e estreita associação com humanos, os cães domésticos aprenderam a responder às dicas verbais e não verbais humanas em um nível incomparável por outras espécies. Sua capacidade de responder às dicas comunicativas é crítica para os diversos papéis profissionais e familiares que desempenham em nossas vidas", afirma o estudo.

Veja o ranking das dez palavras mais compreendidas por cães:

nome do cachorro sente-se venha boa menina/bom menino abaixe-se fique espere não ok deixe-o

*Com reportagem de novembro de 2021