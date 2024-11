Andressa Urach adota tema 'marmita de casal' em gravação com influencers

Andressa Urach, 37, participou de uma gravação de conteúdo adulto com o casal Isabela Lima, 25, e Prazeres Jr, 35. Para o conteúdo, eles adotaram o tema marmita de casal.

O que aconteceu

Para o conteúdo, eles adotaram o tema marmita de casal. A produção aconteceu em São Paulo, onde todos moram.

Marmita de casal é o termo usado para uma pessoa que participa de relações íntimas com um casal. O casal de influenciadores é conhecido pelo estilo de vida poliamoroso e pela criação de conteúdo adulto para plataformas especializadas.

O termo 'marmita de casal' ficou popular através da cantora Pabllo Vittar. Em 2022, revelou que tinha tido relações sexuais com um casal famoso, no qual não revelou os nomes. "Eu não conseguiria ter um relacionamento aberto, mas amo entrar no dos outros. Eu amo ser marmita. Já fui de casais famosos. É real. Era um casal homem e mulher, jovens", disse a cantora no podcast Quem Pode, Pod.