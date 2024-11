Chico: Sacha gostou dessa história de bater boca em A Fazenda

Mesmo sendo salvo da roça, e escancarando o seu favoritismo, o ator Sacha Bali seguiu batendo boca com outros participantes, o que indica que a balbúrdia vai continuar, avaliou o colunista Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL, nesta sexta-feira (22).

O Sacha está viciado em bater boca. Ele gostou dessa história. Chico Barney, colunista de Splash

Sacha é apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$ 2 milhões no reality show rural. No jogo, o peão tem protagonizado confrontos memoráveis com outros integrantes, como a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho, o ex-jogador Zé Love e a ex-panicat Babi Muniz —ambos já foram eliminados da atração.

Na noite desta quinta, o ator foi salvo novamente da roça: Albert e Babi disputaram a permanência no reality show, e a modelo acabou sendo eliminada com 13,74% dos votos. Ao retornar para a casa, Sacha comemorou a sua vitória e voltou a confrontar outros participantes rivais. Ele bateu boca com Albert, Juninho e Flor Fernandez.

Como foi a eliminação de Babi?

Babi Muniz foi a nona eliminada de A Fazenda 16, com 13,74% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar. Sacha Bali, primeiro salvo, e Albert Bressan continuam no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, a apresentadora Adriane Galisteu discursou para os três peões. "Aqui dentro, vocês realmente fizeram tudo. Jogaram, articularam, choraram. Se agarraram às próprias verdades mesmo que isso significasse seu pior lado".

Albert, você não subiu do Paiol à toa. Sempre deixou claro que seu objetivo era a final. Mas aquele jogador cerebral do Power Couple se mostrou emoção na Fazenda.

Babi, quem vê esse rostinho delicado nem imagina o mulherão. Ai de quem mexer contigo. Essa pessoa vai levar de volta. Com Babi Muniz, não existe voltar atrás. Adriane Galisteu, apresentadora de A Fazenda

