'A Fazenda 16': Babi Muniz é a 9ª eliminada do reality

Babi Muniz não faz mais parte do elenco de A Fazenda 16. A ex-Panicat, que enfrentou Sacha Bali e Albert Bressan na roça, conquistou apenas 13,6% dos votos do público e deixou o reality rural.

Babi foi indicada à roça pela fazendeira Luana Targinno, que justificou a indicação citando "atos inconsequentes" da concorrente. Bali foi o mais votado pela casa e Bressan foi puxado pelo ator. Gui Vieira também correu o risco de ir para a berlinda, mas venceu a prova do fazendeiro e se salvou.

A passagem de Babi pela Fazenda não foi exatamente tranquila, com a modelo protagonizando discussões com diversos membros do reality.