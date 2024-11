4 pessoas inesperadas serão sequestradas no final de 'Alma Gêmea'

"Alma Gêmea" está chegando ao fim no Vale a Pena Ver de Novo e reapresentará desfechos movimentados

Sequestros em 'Alma Gêmea'

Dois sequestros ocorrem na última semana da novela original de 2005. Quem os comanda é Cristina (Flávia Alessandra) e Ivan (Thiago Luciano). A vilã enlouquece e decide acabar de vez com a vida de Serena (Priscina Fantin).

Primeiro, Cristina e Ivan sequestram Dalila (Fernanda Machado) e sua filha, Clarinha. As duas serão levadas pelos vilões enquanto acontece o casamento de Hélio (Erik Marmo) e Sabina (Aisha Jambo).

Cristina (Flávia Alessandra), Clarinha e Dalila (Fernanda Machado) em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

Reféns, Dalila e Clarinha são usadas por Cristina para chantagear Serena. Ela ameaça acabar com as duas caso Serena não se entregue para ela e Ivan. A protagonista aceita e a esposa de Roberval é solta.

Assim, Serena é levada por Cristina junto a Terê (Davi Lucas) para o cativeiro. A partir daí Ivan liga para Rafael (Eduardo Moscovis) para pedir como resgate as joias que eram de Luna (Liliana de Castro).

Terê consegue fugir do local e Cristina, furiosa, avisa Serena que ela não sairá do local viva. Em seguida Cristina esbofeteia Serena, que cai no chão, machucada.

Serena então é levada para a mansão e a vilã dispara um tiro contra a mocinha. Rafael aparece e se joga na frente de sua amada, e morre no local. Já a descendente de indígenas sofre um ataque do coração e falece em seguida.