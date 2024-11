Yuri se desculpa com Juninho por bate-boca: 'Não sou assim de xingar'

Após protagonizaram um bate-boca acalorado no domingo (17) em A Fazenda (Record), Yuri se desculpou com Juninho pelo embate.

O que aconteceu

Yuri procurou o cantor na quarta-feira (20), para se acertarem após a discussão. A confusão começou quando Juninho acusou Gui Vieira de colocar a mão para que Fernando pisasse ao levantar, durante uma dinâmica. O ex-Chiquititas não gostou da acusação e começou um bate-boca, com Yuri entrando para defender o amigo. Durante o trato dos animais no mesmo dia, Gui também procurou Juninho para se desculpar pela atitude.

Yuri: "Passei muito do ponto nas coisas que te xinguei. Não sou assim de ficar xingando. Sou contra o que tu fez, mas quero te pedir desculpas pelos xingamentos que eu te dei. Fiquei pensando sobre isso. Sabe quando fica caducando na cabeça? Se foi errado, se não foi... porque a tua atitude eu não gostei nem um pouco."

Juninho: "Você quando fica nervoso não escuta. É impossível e você sai xingando. Eu e Gui já tava 'ah sua cara feia', se zoando, brincando com ele antes. Ele não mexeu a mão, ele olhou pra trás e fez assim com a mão pra frente. 10 centímetros. Eu falei para todo mundo. Ai eu falei baixinho: 'eu vi que você mexeu a mão'. Foi só isso. Você já gritou comigo.

Yuri: "Não. Eu falei, 'o que aconteceu, Juninho?' e você falou: 'Ele botou a mão mais para frente pro Fernando pisar'. Eu falei que não foi assim e você disse que foi."

Juninho: "Mas você não fala desse jeito, velho. Você fala gritando. Você já me xingou de palhaço na primeira hora, antes de eu terminar de falar. Eu tava conversando com ele e ele [Gui], veio conversar na minha cara e eu reafirmei o que disse. Ai começou o lance dele falando de expulsão, só que ele tava gritando tanto comigo. Eu não esperava isso nunca do Gui."

Yuri: "Mas você vem há tempos falando do Gui. Falando que ele é uma pessoa ruim, que perdeu o brilho, tentando diminuir, fazendo várias coisas. Ai tu chega num monte de gente brigando e fala isso... Vocês tem uma visão da gente como se a gente quisesse toda hora ferrar algum de vocês, esse é o problema.

Juninho: "Olha se fosse o contrário, como você, Yuri, faria. Você já ia dar um berro, do jeito que você tava. Você tinha brigado com o Albert e com o Fernando, tinha discutido com todo mundo e não comigo."

Yuri: "Mas imagina as pessoas tudo te xingando e falando coisas ruins". O dançarino argumenta que não entende como alguns embates começaram na casa, visto que não acredita ter feito algo para provocar alguns peões. "Eu nunca fiz nada pro Albert. O cara me aponta de coisas que aconteceram e nem foi com ele. São alguns pontos que fico sem entender. Entendi que o jogo dele é me desestabilizar. Eu quero pedir desculpa para ti, não vai mais acontecer."

Juninho: "Eu queria chegar nesse ponto, duas vezes você já me estranhou. A gente nunca teve nada para você falar assim comigo. Sacha briga com todo mundo, quando ele vira para mim, ele fala direito. Nunca desrespeitei nem você, nem o Gui. Se você estiver bravo e eu chegar perto, não vai ser pra te agredir, vai ser para amenizar, para parar."

