Vanessa interrompe defesa de Sacha, que se irrita e treta com peões

Sacha Bali, que está na 9ª roça de A Fazenda 2024 (RecordTV), se irritou quando Vanessa Carvalho interrompeu seu momento de defesa.

O que aconteceu

Na roça, Sacha teve 30 segundos para defender sua permanência para o público. No entanto, enquanto o peão falava, Vanessa soltou uma gargalhada em tom de deboche.

Sacha: "Brasil, como eu já disse, eu nunca vi, em um reality show, uma pessoa ser tão humilhada, tão xingada, tão perseguida como eu estou sendo aqui. Estão tentando me calar o tempo todo. As duas pessoas que estão na roça comigo fizeram isso. A Babi tentou me humilhar diversas vezes, meteu o dedo na minha cara, me xingou, gritou comigo, chegou a me acusar de crimes. O Albert já fez isso também. E eu sigo com respeito aqui. Mesmo sendo humilhado, nunca desrespeitei ninguém. Brasil, vocês já me trouxeram quatro vezes da roça. Preciso muito que vocês me tragam mais uma vez".

Assim que seu tempo esgotou e a apresentadora, Adriane Galisteu, se despediu dos peões, Sacha confrontou Vanessa. O peão apontou que a mineira desrespeitou seu momento de defesa.

Sacha: "Vanessa, eu nunca interrompi teu discurso! Nunca interrompi nenhum discurso aqui. Mais uma vez, querem me calar! Mais uma vez, querem me calar!".

Vanessa: "Eu só estava rindo! Você é uma piada, Sacha. Você é uma piada! Você respeita, né?".

Sacha: "Aprenda a respeitar!".

Vanessa: "Eu estava rindo! Eu achei engraçado! Você é uma piada, Sacha!".

Sacha: "Esse momento é o único que você tem que respeitar. Pelo menos isso! Brasil, é impressionante como esse povo quer me calar o tempo todo!".

Fernando se meteu na discussão, e Sacha o mandou calar a boca, o que deu origem a uma treta generalizada. Fernando perguntou se Sacha ia gritar com ele "igual fez com a Babi", ao que o ator retrucou chamando o chef de cozinha de "assombração".

Babi se aproximou, enquanto Sacha continuava gritando que "o grupo inteiro" o persegue. Os dois começaram outra discussão.

Fernando: "Vai bater nela?".

Sacha: "Quando você [Babi] grita comigo, eu fico em silêncio".

Babi: "Eu que fico em silêncio".

Sacha: "Não, você pulou na minha cama".

Babi: "Você veio para cima de mim me agredir. Eu sou uma mulher".

Vanessa: "Quando é homem, é outro peso e outra medida".

Fernando: "Moleque! Moleque! Pra cima de mulher, você cresce!".

