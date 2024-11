Urach diz que quer bater recorde e fazer sexo com mais de 919 homens

Andressa Urach, 37, quer realizar um novo fetiche.

O que aconteceu

Na madrugada desta quinta-feira (21), a modelo usou o Instagram para contar que quer bater um recorde e fazer sexo com mais de 919 homens diferentes. A declaração dela veio junto com um post sobre a notícia de uma mulher da Polônia que bateu o recorde mundial do número de homens com quem ela transou.

A estrangeira foi para a cama com 919 homens. "Quero bater esse recorde", afirmou a atriz de conteúdo adulto, que virou assunto nos últimos dias por gravar conteúdo adulto com um cadeirante, homens com nanismo e depois, com oito homens no mesmo vídeo. Na ocasião, ela foi parar no hospital com uma dor pélvica.

Os seguidores da ex-Fazenda, logo, ficaram espantados. "Como pode uma mulher ter conhecido a palavra de Deus, ter sobrevivido a um milagre e ainda assim ter a coragem de renunciar a tudo que aprendeu e soube sobre a vida cristã e continuar vivendo para o mundo. É muita coragem", criticou uma; "Se com oito parou no hospital, com dores e a barriga inchada, parecendo que estava com uns 5 meses de gestação, com essa quantidade aí, não chega aos 100 e irá parar no cemitério", ironizou outra; "Amiga não dá pra defender, eu te amo! Mas não dá, juro. Apenas imagina seu filho crescendo e virando um homem e vendo isso… Tem coisas que o dinheiro não compra", aconselhou uma terceira.