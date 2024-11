Sonha em se hospedar em um motorhome? Gagliasso e Gio Ewbank podem ajudar

Que tal se hospedar no motorhome de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank? Não se trata de um concurso, mas a recomendação para que os fãs do casal não desgrudem os olhos da plataforma Airbnb a partir de 28 de novembro, às 14h (horário de Brasília).

Pela primeira vez, o casal vai abrir a até três hóspedes as portas do recém-reformado trailer da família, localizado no Rancho da Montanha — uma propriedade de 280 mil m² na região de Membeca, na Serra Fluminense, no Rio de Janeiro.

Ambiente do motorhome de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Imagem: André Nicolau

O trailer foi restaurado internamente para oferecer um ambiente aconchegante, com um estilo retrô e toques de decoração boho chic. Ele está estacionado no Jardim do Sol, uma área do rancho com painéis solares sustentáveis e um jardim que reúne uma coleção de cactos plantados pela família.

A propriedade ainda conta com mais de 23 mil mudas de plantas cultivadas por Bruno e Giovanna, com a ambição de transformar a área de plantio em uma verdadeira floresta. Além disso, abriga diversos animais resgatados, como cavalos, gatos e cachorros.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Imagem: André Nicolau

O Rancho da Montanha foi concebido como um refúgio para nossa família, pensado para proporcionar descanso e reconexão com a natureza. O trailer é o mais novo espaço desse cantinho especial, e estamos animados em compartilhar essa experiência com pessoas que também buscam momentos únicos na natureza , comenta Bruno.

Sobre a estadia

Interior do motorhome renovado de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em frente ao motorhome renovado Imagem: André Nazareth

Bruno e Giovanna convidam até três hóspedes (dois adultos e uma criança de até 12 anos), para uma estadia de duas noites no trailer, que ocorrerá de 6 a 8 de dezembro de 2024. A estadia será oferecida por R$ 200 a noite.

Durante a estadia, os hóspedes dormirão no trailer e poderão aproveitar a piscina, o lago, a sauna, o ofurô e a academia e relaxar na sala de estar com vista para a paisagem das montanhas e desfrutar da aconchegante sala de TV. Para marcar a estadia, ainda é proposto que participem de um plantio de árvore no Jardim do Sol, local onde o trailer está estacionado.

Como reservar

As solicitações de reserva poderão ser feitas em airbnb.com/brunoegiovanna. Os hóspedes são responsáveis por organizar suas próprias viagens de ida e volta para o Rio de Janeiro, de onde serão levados ao Rancho da Montanha.