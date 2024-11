Silvio Santos ganhará novo filme com Leandro Hassum no papel do apresentador

O apresentador Silvio Santos ganhará um novo filme sobre sua trajetória um ano após a sua morte. Silvio Santos Vem Aí, com estreia marcada para agosto do próximo ano, terá o comediante Leandro Hassum no papel do comunicador.

O anúncio foi divulgado pela Paris Filmes, responsável pela produção, nesta quinta-feira, 21. O longa tem direção de Cris D’Amato, roteiro de Paulo Cursino e começou a ser filmado em São Paulo na semana passada.

Além de Hassum, o elenco também contará com nomes como Manu Gavassi e Regiane Alves. Manu interpreta a publicitária Marília, enquanto Regiane assume o papel de Íris Abravanel, mulher do apresentador.

Silvio Santos Vem Aí detalha os bastidores do programa que consagrou Silvio como o maior nome da TV brasileira. O apresentador, que morreu em agosto, também ganhou uma cinebiografia neste ano, Silvio, dirigido por Marcelo Antunez. O longa teve Rodrigo Faro no papel principal e chegou aos cinemas em setembro.