Pesquisadores criam técnica para acabar com mau hálito usando urucum

Você já deve ter ouvido falar do urucum, fruto bem vermelho usada para fazer, entre muitas coisas, o colorau. Pesquisadores brasileiros encontraram nova serventia para a fruta: combater o mau hálito.

Primeiro, os pesquisadores da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) avaliaram 52 crianças com idade entre 6 e 12 anos.

Essas crianças que participaram da pesquisa tinham o hábito de respirar pela boca. E isso causa mau hálito porque a saliva evapora mais e isso impede a ação antibacteriana e de limpeza que a saliva tem

Ana Bonasa, Nunca Vi 1 Cientista

Quer acompanhar as inovações científicas e tecnológicas com aquele tempero brasileiro? Fique de olho na nossa cobertura do que está sendo criado no país e que pode mudar o mundo em Brasil do Futuro, no nosso Canal do WhatsApp, no Instagram e no TikTok.

Depois, os pesquisadores recorreram à terapia fotodinâmica antimicrobiana, ou seja, usaram uma fonte de luz para tratamento de desinfecção. O urucum serviu como fotossensibilizador. A luz de LED veio dos fotopolimerizadores, aqueles aparelhinhos utilizados por dentistas.

Quem já usou aparelho dentário conhece bem

Ana Bonasa, Nunca Vi 1 Cientista

O uso deste aparelho é considerado positivo porque torna a aplicação da pesquisa mais barata, visto que é uma ferramenta que muitos dentista possuem.

A pesquisa foi publicada na Plos One, um dos principais periódicos científicos do mundo, separou as crianças em dois grupos: um deles participaria do processo por meio da terapia fotodinâmica, e outro deveria usar raspadores de língua. O experimento durou 30 dias.

As crianças expostas à terapia fotodinâmica antimicrobiana tiveram resultados melhores do que aquelas que usaram apenas raspador de língua.