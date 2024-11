Personagem querida descobre gravidez e logo após fica viúva em 'Cabocla'

Uma personagem bem querida de "Cabocla", novela exibida na faixa especial da Globo, vai descobrir que está grávida do marido.

O que vai acontecer

Em breve na reprise, Tina (Maria Flor) consegue conquistar as atenções de Tomé (Eriberto Leão). O peão afirma que quer esquecer Rosa (Vanessa Gerbelli) de uma vez por todas e ficar com a irmã dela.

Mais para a frente, Tomé e Tina se casam em uma cerimônia dupla. Tobias (Malvino Salvador) e Mariquinha (Carolina Kasting) também selarão o matrimônio no mesmo dia.

Tina (Maria Flor) e Tomé (Eriberto Leão) em 'Cabocla' Imagem: Gianne Carvalho/Globo

Tina descobrirá que está grávida do marido. Ele demonstrará tensão em um primeiro momento, mas cairá em si e ficará radiante com a notícia.

Apesar da alegria do casal, uma tragédia acontece com Tomé. O rapaz acaba morto ao apartar uma briga de bar entre Tobias e um capanga de Capitão Macário (Oscar Magrini).

Sendo assim, Tina termina "Cabocla" sozinha e grávida de um filho de Tomé. No final, ela e sua família receberão a visita de Rosa, que estará casada e com um filho pequeno nos braços.