Pamonha, Edson comete erro grave com seus dois filhos em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quinta-feira (21) de "Volta por Cima" (Globo), Edson (Aílton Graça) fará um pedido ingrato a Jão (Fabrício Boliveira).

Para agradar Rosana (Viviane Araújo), o dono da Viação Formosa exigirá que o fiscal deixe de ser o mentor de Nando (João Gabriel d'Aleluia).

Com isso, ele acaba destruindo a possibilidade dos irmãos ficarem mais próximos e finalmente conviverem.

Rosana (Viviane Araujo) e Edson (Ailton Graça) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Cida tenta acalmar Madalena, que se desespera com seu prejuízo. Osmar lamenta sua atitude com a sobrinha. Cacá enfrenta Roxelle. Tereza mente para Doralice.

Violeta avisa a Cacá e Jô que Gerson Barros pode querer enfrentá-los. Tati parabeniza Osmar por compensar a família que cancelou o negócio com Madalena.

Roxelle termina o namoro com Chico. Jão leva Jin à Viação Formosa. Rosana se prepara para a gravação do comercial de TV sobre a campanha da Viação Formosa. Min-Ji deixa um recado para Jin com Roxelle.

