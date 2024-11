Maria Melilo recria poses icônicas em conteúdo adulto: 'Dá para ganhar bem'

A campeã do BBB 11, Maria Melilo compartilhou detalhes de sua vida com a apresentadora Daniela Albuquerque, durante gravação do programa Sensacional (RedeTV!) desta quinta-feira (21), que será exibido às 22h30.

Luta contra o câncer. A modelo recordou sua luta contra um câncer raro no fígado, diagnosticado logo após sua participação no reality. "Foi bem naquele momento do auge, trabalhando, fazendo mil coisas. Foi um susto, porque câncer é um câncer. E, como era um tipo raro, fiquei um ano em acompanhamento com meu médico oncologista, vendo como seria feito o tratamento. É um câncer que, até hoje, não tem um tratamento específico. Então, foram feitas algumas experiências e, depois, a cirurgia final".

Maria Melilo também abre o coração ao falar da força que encontrou para enfrentar o diagnóstico: "Graças a Deus, estou curada. Foi um momento de aprendizado. (...) Tirei 70% do fígado, mas logo depois de uns dois meses já estava regenerado, porque é o único órgão que se regenera. Nunca pensei na morte, porque sempre fui uma pessoa muito otimista. Mas pensava: 'Já que está acontecendo, agora tenho que lutar para sobreviver'. E não tem maior luta do que você lutar pela própria vida."

Maria também deu detalhes dos bastidores do ensaio sensual para uma revista masculina. "Fiz Playboy, em Buenos Aires, por causa da minha mãe que era argentina, então decidiram fazer lá. Nossa, lembro que estava um frio quando a gente fotografou, estava 11 graus, e a gente fotografou num apartamento e na rua também." Questionada sobre possíveis arrependimentos em relação à experiência de posar nua, Melilo reflete: "O dinheiro foi maravilhoso. Não me arrependo. E foi tranquilo para mim. Na verdade, me deram uma garrafa de champanhe [durante o ensaio]."

Atualmente, a modelo se dedica à criação de conteúdos para uma plataforma adulta e tem se destacado ao recriar imagens icônicas."Foi ideia minha de fazer aquela foto da Galisteu se depilando. Meu OnlyFans não tem nada nu", afirma, destacando o sucesso financeiro da iniciativa. "Dá para ganhar bem! Gosto de fotografar e, agora, o próximo ensaio vou fazer outra foto inspirada em alguma revista que bombou nos anos 1980 e 1990. Gosto de fazer essas inspirações."