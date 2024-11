Gravação de show de Manu Bahtidão tem invasão do público e roubo de mics

O Parque Villa-Lobos, em São Paulo, recebeu a cantora Manu Bahtidão na quarta (20), em pleno feriado da Consciência Negra, para a gravação do DVD "Destino".

O que aconteceu

O público teve entrada gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento, mas mesmo assim, por volta das 16h40, um grupo derrubou as grades de acesso ao local. Após o pequeno tumulto e invasão, a segurança organizou filas que foram respeitadas.

O show contou com um repertório de 18 faixas e, segundo Manu, o objetivo da gravação do DVD é "falar mais sobre ela do que sobre outras pessoas". Após enfrentar o diagnóstico de depressão, as músicas deste trabalho falam sobre autocuidado e família.

Com apoio de um extenso palco com telão e várias luzes de LED, no começo do show, a bem-humorada cantora disse que precisava revelar a grande "fofoca" dos bastidores da gravação. Ela contou que roubaram cinco microfones na madrugada que antecedeu a gravação.

Léo Santana participa do show de Manu Bahtidão, na quarta (20), em São Paulo Imagem: Natalia Rampinelli/AgNews

Segundo Manu, foram três D-900 e dois Axient e ela calcula que o prejuízo chegue perto de R$ 400 mil. A artista tinha personalizado os objetos especialmente para a gravação.

Satanás veio e levou meus microfones dourados. Mas eu fui recompensada com vocês, o público mais caloroso. Manu Bahtidão

Presente de feriado

Apesar da praxe de repetir cada música em média 2 vezes para a gravação, o público cantou junto e participou ativamente. "Por mim ela canta 10 vezes cada música sem problema. Eu adoro o jeito sarrista dela", explica a contadora Neide Silva, 51, que levou a filha e a sobrinha para o show.

Além das músicas junto de Banda AR-15, Dennis, Tony Salles, Léo Santana, Nattan e Matheus & Kauan, Manu Bahtidão recebeu depoimentos de amigos como Gkay. "Você tem talento, carisma e humanidade", declara a amiga influenciadora para a cantora.

Tony Salles canta com Manu Bahtidão em show no parque Villa-Lobos, em São Paulo, na quarta (20) Imagem: Natalia Rampinelli/AgNews

A ex-BBB Beatriz Reis, a Bia do Brás, também rasgou elogios. "Eu me identifico muito contigo, Manu, com esse seu jeito batalhadora", disse.

Eliana Araújo, 36, e a amiga Paula Matos, 30, leram sobre o show no Instagram da cantora. "Além da Manu, ainda vamos ver Natan e Léo Santana. É um presente de feriado", afirma Eliana.

Matheus (na foto) & Kauan também estiveram no show de Manu Bahtidão, em São Paulo Imagem: Natalia Rampinelli/AgNews

O show terminou por volta das 22h20, após o desfile de tecnomelody e breganejo. O público vibrou com "Universo", cantada junto da dupla Matheus & Kauan, e no funk "Quem tá na minha cama", junto de Dennis.

Manu encerrou o show junto do marido, o empresário Anderson Halliday, e do filho Theo. "Esse momento eu dedico para toda mãe e todo pai que batalha para dar o melhor para os filhos", disse a emocionada cantora no fim da apresentação.