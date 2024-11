Atrações femininas crescem no Mainstreet, festival de rap dominado por eles

O Mainstreet Festival está de volta ao Rio, nos próximos dias 23 (sábado) e 24 (domingo), com rappers mulheres conquistando mais espaço dentro de um estilo (rap/trap) que ainda é bastante dominado pelos homens.

O que vai acontecer

Neste ano, juntam-se a Azzy e Slipmami, atrações de 2023, as estreantes Budah, Duquesa, Nina do Porte, Maru2D e BTrem. Ou seja, das 38 atrações que se apresentarão em dois dias, na Apoteose, sete serão mulheres em 2024.

Com 4,5 milhões de ouvintes no Spotify, Azzy promete repetir o sucesso que entregou no palco do festival no ano passado. A artista reconhece que seu berço foi o rap, pois começou em batalhas de rima em sua cidade natal, Niterói (RJ). Entre seus hits estão participações no projeto "Poesia Acústica" (#4, #6, #11 e #15) e a faixa "Buzz Lightyear". Azzy é também atriz e fez parte da novela "Vai na Fé", da Globo.

Cria de Duque de Caxias (RJ), Slipmami é um dos nomes mais promissores da nova cena rap/trap e de outras vertentes presentes em seu shows, que vão do funk ao rock. Com 19 milhões de visualizações no YouTube, a jovem artista se apresenta novamente no Mainstreet Festival este ano, com a promessa de entregar um show cheio de novidades, como as músicas de seu recente álbum de estreia, "Malvatrem".

As rappers Azzy e Slipmami durante apresentação no Mainstreet Festival em 2023; elas se apresentam novamente em 2024 Imagem: Divulgação

Já Budah faz a sua estreia no evento representando a cena rap e R&B do Espírito Santo. Indicada como "Melhor Flow Internacional" no BET AWARDS 2024 e com cerca de 3,5 milhões de ouvintes, é dona de letras marcantes que costumam abordar o espaço da mulher em um meio musical majoritariamente masculino.

Neste ano, ela lançou seu primeiro disco, "Púrpura". Mas ao longo da carreira Budah coleciona projetos com Djonga, Projota, Vulgo FK, MC Cabelinho e Cynthia Luz, além de participar do "Poesia Acústica #12".

Muito animada para apresentar 'Púrpura' no palco do Mainstreet Festival. Vai ser mais do que um show, é um convite para o público mergulhar comigo em cada letra porque esse álbum é minha essência, minha jornada. Além disso, poder cantar outras músicas da minha trajetória que me fizeram chegar aqui. Só agradecendo e muito feliz de estar nesse line. Budah

A baiana Duquesa está também pela primeira vez nos palcos do Mainstreet Festival levando produções que transitam do R&B ao trap, e letras com altas doses de auto-estima feminina. Neste ano ela liberou o álbum "Taurus", carregado de feats com nomes como Baco Exu do Blues, Tasha e Tracie e Urias. No Youtube, acumula mais de 43 milhões de plays e está indicada como "Revelação do Ano" e "Música Urbana do Ano" no Prêmio Multishow 2024.

É sempre uma alegria estar no Rio de Janeiro. Eu gosto muito do público carioca, a energia aqui é incrível. Dessa vez, tenho certeza que não será diferente. Meu show vai trazer toda a experiência do universo de Taurus. Fico feliz também por estar neste festival ao lado de grandes artistas e, principalmente, de outras mulheres. Duquesa

N.I.N.A (Nina do Porte) representa a cena do grime e drill e possui colaborações com Sabotage, Baco Exu do Blues, MC Luanna e MD Chefe. Conhecida por seus versos de potência, levando cultura e a sua realidade nas rimas, a carioca acumula mais de 25 milhões de views em seu último álbum ("Para Todos os Garotos que já Mamei") e é uma das estrelas do "Poesia Acústica #13", ao lado de Cabelinho, Xamã e L7nnon.

Tô preparando um showzaço pro Mainstreet Festival. E muito satisfeita de estar nesta line composta por várias mulheres também que estão representando muito na cena. Não se esqueçam, dia 23 de novembro temos um encontro marcado! N.I.N.A.

N.I.N.A. (Nina do Porte), que se apresenta no Mainstreet Festival 2024 Imagem: @louquera/Divulgação

A carioca Maru2D começou a forjar seu caminho na música aos 15 anos, explorando diversos gêneros antes de se encontrar no rap e no funk. O single "Tropa do Mantém", com o produtor musical Dallass, solidificou sua posição na cena do trap nacional e foi seguido pelo lançamento de seu primeiro álbum "CTB", uma homenagem às suas raízes no Catumbi, seu bairro, carregado de mensagens sobre a resistência feminina no rap.

O line tem bastante mulheres, e eu fiquei empolgada pra quebrar tudo com elas, só mina foda representando o rap/trap nacional, a gente tá ganhando mais espaço graças a Deus. Vou dar meu máximo pra ser um show inesquecível pra geral, toda minha energia, vamo acabar com a Apoteose! Maru2D

Nascida e criada na zona norte do Rio de Janeiro, Btrem vem ganhando destaque no cenário do subgênero drill e se firmando após lançamentos, como o single "Tipo Anitta", com participação da MC Luanna. O EP "Artilheira", primeiro projeto solo da rapper, passa por diversas facetas da artista e de sua personalidade, com um amadurecimento de visões e evidenciando vivências.

Espero que seja um momento incrível eu poder mostrar esse meu projeto pro público do Mainstreet Festival, que inclusive está fazendo um trabalho muito legal, botando diversas minas do Rio e até de outros estados esse ano na line. E que isso sirva de exemplo pra outros festivais, que já é realidade as mina fazendo rap. Daqui pra frente espero que tenham cada vez mais minas nas lines de festivais e grandes eventos… porque não adianta você só falar que apoia, se a gente não vê essas mulheres presentes. BTrain

A rapper BTrain, atração do Mainstreet Festival 2025, no Rio Imagem: Divulgação

Consolidado como maior evento de hip-hop do Rio de Janeiro, o Mainstreet Festival vai oferecer 24 horas de duração — 12h em cada dia —, e acontece na Apoteose, local que já recebeu grandes shows nacionais e internacionais, além de ser o berço do Carnaval carioca. Nesta edição, o festival mais do que duplicou o seu tamanho e estrutura, e a expectativa do público presente é de 60 mil pessoas.

Agora, com dois dias de evento, serão também dois grandes palcos para a realização dos shows. Mas não é só música: além de uma área de diversão com brinquedos, haverá praça de alimentação e diversas ativações com marcas parceiras distribuídas por todo o espaço.

O rapper Ja Rule, que se apresenta no domingo (24), no Mainstreet Festival, no Rio Imagem: Paras Griffin/Getty Images

A atração internacional fica por conta do rapper americano Ja Rule. Nomes como Poze do Rodo, Oruam, Borges, Chefin, BIN, Leviano e Orochi, criador da Mainstreet Records, responsável pelo evento, estão confirmados. E ainda grandes representantes da cena trap/rap/funk atual, como Cabelinho, Djonga, Veigh,Major RD, Maneirinho, Caio Luccas, Rennan da Penha, Cone Crew Diretoria, Cacife Clandestino, entre outros.

O Mainstreet Festival tá gigante. Agora são dois dias de evento, mais palcos, atrações inéditas e até da gringa, e num dos cartões postais do Rio de Janeiro, a Apoteose. Trouxemos o Ja Rule pra rapaziada, nossa atração internacional. Nomes como Poze, Veigh, Djonga, Cabelinho, Azzy, Duquesa, e claro, a galera da Mainstreet Records estarão em peso. A cena tá muito bem representada. Queremos mostrar que o Brasil também tem poder dentro desse mercado. Somos o maior festival de hip-hop do Rio de Janeiro, vamos entrar pra história. E pode ser que nos próximos anos a gente leve para outros lugares também. Orochi

O rapper Orochi, idealizador do Mainstreet Festival, que acontece no sábado (23) e no domingo (24), na Apoteose, no Rio Imagem: Bruno Contrin/Divulgação

Quem se apresenta

Sábado (23)

Orochi

Poze do Rodo

Cabelinho

Duquesa

Veigh

Oruam

Azzy

Azevedo

Bielzin

Leall

Meno Tody

Maru 2D

Bin

Caio Luccas

Pl Quest

Nina do Porte

Puterrier

MVK

Pedrin

Raffé

Rennan da Penha

Ramon Sucesso

Dj Zigão

Domingo (24)

Ja Rule

Djonga

Chefin

Major RD

Slipmami

Borges

Maneirinho

Budah

Tokiodk

Cone Crew Diretoria

Btrem

Cacife Clandestino

Leviano

Matilha

Febre 90

Mainstreet Festival 2024

Quando: dias 23 (sábado), das 17h às 5h, e 24 (domingo), das 14h às 2h

Onde: Apoteose (r. Marquês de Sapucaí, 36, Santo Cristo, Rio de Janeiro)

Quanto: a partir de R$ 145

Ingressos à venda pelo site da Zig.