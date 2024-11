Maidê Mahl: polícia encerra inquérito de lesão corporal

A polícia civil de São Paulo concluiu o inquérito sobre lesão corporal da atriz Maidê Mahl, 31. Ela desapareceu em 2 de setembro, e foi encontrada três dias depois, com lesões por todo o corpo.

O que aconteceu

A análise sobre a participação de terceiros nas lesões da atriz foi inconclusiva. O caso foi investigado pelo DHPP, que encaminhou o inquérito à Justiça.

Maidê segue internada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP há quase dois meses. Em contato com a reportagem, o hospital disse não ter "autorização para passar informações sobre a paciente".

Na última atualização divulgada, a atriz havia recebido alta da UTI e estava na enfermaria, em estado estável. Antes, ela passou um mês em estado grave.

Maidê foi encontrada desacordada em um quarto de hotel no dia 5 de setembro, em São Paulo. Ela foi localizada com lesões por todo o corpo e com a respiração fraca.