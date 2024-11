Luma volta a ser mocinha e muda da água para o vinho em 'Mania de Você'

Após dar um golpe em Viola (Gabz) juntamente com Mavi (Chay Suede), Luma (Agatha Moreira) decidirá mudar de postura drasticamente.

O que vai acontecer

Luma vai se mostrar arrependida de tudo o que fez com Viola. Disposta a se redimir, ela vai procurar a ex-amiga para pedir perdão e dizer que quer ajudá-la.

A atual dona do restaurante do resort escutará o novo plano malévolo de Mavi. Ela saberá que o vilão está tramando o desvio da estrada por cima da comunidade e da lona cultural, que é o novo projeto de Viola.

Luma conta a Viola o plano de Mavi, que em seguida recebe uma notificação da Prefeitura. O documento informa que será feita a desapropriação de imóvel para fins de utilidade pública.

A partir disso, Rudá (Nicolas Prattes) pede ajuda a Luma, que prontamente atende o ex-namorado. Mércia descobre o plano de Luma de ajudar Rudá e Viola e decide agir. Assim, a chef muda de lado e se torna novamente uma rival de Mavi.