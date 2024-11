Morte de Gugu completa 5 anos: como está a disputa pela herança bilionária?

A morte de Gugu (1959-2019) completa 5 anos nesta quinta-feira (5). Neste período, a disputa pela herança bilionária do apresentador se tornou o centro das atenções.

Há três processos envolvendo o caso: o inventário da família, o pedido de reconhecimento de união estável feito por Thiago Salvático, 36, e o reconhecimento de paternidade de Ricardo Rocha, 49.

Como está a disputa?

Rose Miriam, 61, mãe dos filhos de Gugu, desistiu da briga judicial em agosto deste ano. O apresentador não a colocou no testamento, apesar de apresentá-la como "minha família" em vida.

Ele me deu três filhos lindos. Me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville [São Paulo]. Mas, mesmo que ele não tivesse me deixado a casa, eu iria ser eternamente grata. Rose Miriam em resposta a uma seguidora

A médica estava em oposição ao filho mais velho, João Augusto, 23, desde que decidiu pedir o reconhecimento da união estável com Gugu. João defendia que o testamento do pai fosse seguido. Já as gêmeas Marina e Sofia, 19, apoiaram a mãe.

No processo, ele disse ter juntado anos de histórico das conversas diárias com Gugu. "É um grande volume de provas. No processo foram juntados anos de histórico das conversas diárias por WhatsApp mostrando parte do que compartilhamos sobre as questões pessoais. Eu nunca quis que as questões do processo vazassem. Toda vez que eu falo na mídia é só para me defender", disse a Splash, em junho desse ano.

Thiago Salvático e Gugu Imagem: Reprodução/Instagram

A ação do chefe de cozinha foi anulada pela Justiça, e a defesa dele tenta reverter a decisão. "Hoje nos temos essa apelação contra a sentença do Juiz e estamos esperando o julgamento dela para o processo começar a tramitar e a família do Gugu ser citada. Assim como serem analisadas a produção das provas e outros. O julgamento dessa apelação deve acontecer no primeiro semestre de 2025", disse a advogada de Salvático ao gshow.

Caso ele seja reconhecido como companheiro, terá direito à herança, assim como os outros herdeiros.

Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu, entrou com pedido de reconhecimento de paternidade em 2023. A mãe dele teria conhecido o apresentador em 1973. A petição diz que ela trabalhava como babá e empregada doméstica "na residência de uma família nipônica", conforme relato da Folha de S.Paulo.

Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu Imagem: Reprodução/Record

O teste de DNA, para comprovar ou não a paternidade, deve ser feito ainda em 2024. Foi o que disse a defesa de João Augusto ao gshow. "Só no começo de 2025 é que devemos ter a resposta. Já está tudo acertado e a grande preocupação da família sempre foi para que o teste fosse feito sem a necessidade de se exumar o corpo".