Gkay cancela Farofa de 2024 e diz que quer fazer do evento 'maior festival de música do Brasil'

Gkay anunciou o cancelamento da Farofa da Gkay em 2024. O evento, que aconteceria nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, foi adiado para 2025, sem data definida.

Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, Gkay explicou que precisa de mais tempo para transformar a Farofa no evento que ela idealiza. "Vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas gigantes, de um jeito diferente. Isso envolve muita coisa, muitos detalhes... E a gente precisa ganhar tempo para a Farofa vir daquele jeito que vocês já sabem, como um grande festival. Se Deus quiser, será um dos maiores festivais de música do Brasil", disse a influenciadora.

Pela primeira vez, a Farofa da Gkay, que começou como um evento exclusivo para convidados, seria aberta ao público. Os ingressos - a partir de R$ 1,5 mil - estavam esgotados.

No perfil oficial da festa, que não publicava nada desde 29 de outubro, o comunicado oficial diz que o evento foi cancelado "por questões de logística e burocráticas".

A produção do evento informou que os compradores podem reagendar os ingressos para a nova data ou solicitar o reembolso.