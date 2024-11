Filme de terror brasileiro teve 'ritual de limpeza': 'Ouvimos barulhos'

"A Herança", filme de terror brasileiro, chega nesta quinta-feira (21) aos cinemas. O longa aborda o horror sobrenatural presente na história da família do protagonista. A produção se passa em um casarão antigo bastante assustador, que deixou até mesmo a própria equipe com medo.

A produtora Tatiana Leite relata a Splash coisas assustadoras que ocorreram durante a preparação para as filmagens. "A gente fez um ritual de limpeza na casa, porque a primeira equipe, a de arte, começou com umas histórias. Depois, ouvimos barulhos, escutamos pessoas tocando piano. Em pouco tempo, todo mundo estava acometido, em pânico com a casa, porque realmente tiveram umas pequenas coisas estranhas", conta em entrevista.

E aí, de fato, teve um banho, uma lavagem da casa. Foi um pedido de boas-vindas para a gente poder ocupá-la.

Tatiana Leite

Houve um pedido de permissão para entrarmos. Isso realmente foi importante, porque depois disso, os eventos pararam e a gente filmou.

João Cândido Zacharias, diretor de 'A Herança'

Em 'A Herança', casal volta ao Brasil após a mãe de um deles morrer Imagem: Divulgação

Em "A Herança", Thomas (Diego Montez) retorna ao Brasil com o namorado, Beni (Yohan Levy), após receber a notícia da morte de sua mãe. Chegando ao destino, descobre ser o único herdeiro de uma avó que nunca chegou a conhecer. Curioso para se reconectar com a história da família, o casal visita a casa dos familiares e Thomas é recebido por duas tias idosas que o tratam como um filho há muito perdido. À medida que o homem fica cada vez mais encantado com o lugar, Beni começa a suspeitar que algo maligno se esconde sob a fachada de uma vida tranquila no campo.

Terror Queer

O longa não usa o tema da homossexualidade como principal, mas aborda o assunto de maneira orgânica, mostrando como algumas situações se desenrolam a partir do fato de os protagonistas serem um casal. "É o perfil dos personagens que, quando a gente assume quem são, muda coisas, principalmente coisas sutis. Eles sendo gays muda obviamente as interações, como o impulso de Thomas de apresentar o namorado como amigo", explica o diretor.

São coisas que estão mais no subtexto do que exatamente na história principal. A partir do momento que a gente decide isso, a história vai ganhando contornos nesse sentido. Acho que se o Thomas tivesse chegado nesta casa com uma mulher, talvez tivesse outro desenvolvimento.

João Cândido Zacharias

Pôster de 'A Herança' Imagem: Divulgação

O casal gay de "A Herança" surgiu a partir do conceito de "por que não?". "Por que não colocar um casal gay aqui como protagonista? Partimos desta ideia para irmos encontrando as especificidades disso na história. Eles não precisam sofrer porque são gays e eles não precisam passar por algum sofrimento por serem gays. O fato de serem gays aumenta um pouco a tensão, mas não é a questão principal."

Em dado momento, há uma cena de sexo entre Thomas e Beni. A sequência acontece na primeira noite em que ele passam no casarão e vai além de apenas um ato sexual; é como uma afronta aos dogmas preconceituosos da época. "Para mim, essa casa é quase uma viagem a uma época na qual a homossexualidade era um tabu, e fazer sexo nessa casa é como um ato militante, além de adicionar tensão sexual, porque sabemos que, se uma tia abre a porta durante a cena, a reação seria bem interessante", explica Yohan Levy, intérprete de Beni.

Quando o João [Cândido Zacharias, o diretor] me falou a respeito da cena de sexo, disse ser um desrespeito à casa. Ela é um dos personagens principais; a entidade da casa significa muito, a palavra mãe significa muito. [...] Eu tinha muito medo de ver a cena, mas, quando assisti, eu amei. Justamente porque amo o barulho da casa, do rangir assustador.

Diego Montez, ator que vive Thomas

"A Herança" está em cartaz nos cinemas.