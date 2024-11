Doença de Arlete: avó biológica de Bia sofrerá muito em 'Garota do Momento'

Arlete, papel de Bete Mendes em "Garota do Momento" (Globo) vai revelar ter uma doença, que foi desenvolvida a partir da morte de sua filha, Valéria (Julia Stockler), a mãe biológica de Bia (Maisa).

O que vai acontecer

Valéria morreu no primeiro capítulo após uma briga com Juliano (Fábio Assunção). Desde então, o crápula e Maristela (Lilia Cabral) enganam Arlete, dizendo que a moça fugiu para os Estados Unidos com a filha.

Imaginando ter sido abandonada pela filha e pela neta que nunca viu crescer, Arlete desenvolveu alcoolismo. Ela começou a abusar do álcool por conta do estado depressivo e não parou mais.

Mais para a frente, Arlete e Bia vão se aproximar, ainda sem saber que são avó e neta. Curiosamente, a filha mimada de Juliano e uma das vilãs da trama surpreenderá com seu comportamento doce com Arlete.

Tudo indica que a proximidade entre Arlete e Bia provocará a ira de Maristela. Portanto, Arlete pode correr risco de também 'desaparecer', assim como aconteceu com sua filha.

Maristela (Lilia Cabral) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.