Documentário sobre Maurício Kubrusly abre mostra de cinema no RN

O documentário "Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí", que narra a história do jornalista Maurício Kubrusly, 79, vai abrir a Mostra de Cinema de Gostoso, que começa nesta sexta-feira (22) em São Miguel do Gostoso (RN).

O que aconteceu

O documentário "Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí" conta a história do jornalista da TV Globo, desde quando editou o primeiro jornal, ainda criança, até os grandes momentos à frente de quadros no Fantástico e no programa "Me Leva, Brasil".

O documentário conta com a participação de Gilberto Gil. Antes de se tornar repórter de TV, Kubrusly foi crítico de música.

No filme, o jornalista vai redescobrindo, junto com quem assiste, a trajetória profissional. Kubrusly sofre de demência frontotemporal, que fez com que tenha esquecido de grande parte da carreira e das pessoas. A única que ele ainda reconhece é a esposa Beatriz Goulart.

O documentário estreia na Mostra de Cinema de Gostoso e estará disponível no Globoplay a partir de 4 de dezembro. "Maurício Kubrusly marcou a TV brasileira com uma personalidade própria e um jeito irreverente de fazer reportagem. Ele sempre deu muita atenção à cultura, destacando músicos e bandas interessantes que surgiam, sobretudo, em São Paulo", disse Eugenio Puppo, diretor da Mostra de Cinema de Gostoso, em entrevista ao jornal O Globo.

A história de Kubrusly vai virar livro também. A obra intitulada "Kubrusly, lembra?" está sendo escrita pelo jornalista Alberto Villas e será lançada em 2025.