Como brasileiros salvaram Google de erro global que americanos desconheciam

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Como o Google chegou ao Brasil após comprar empresa de professores; Dar um Google na Britney Spears nunca foi tão difícil; Dilema da busca: ser ou não ser TikTok)

O engenheiro Berthier Ribeiro-Neto, primeiro funcionário do Google no Brasil, foi diretor de engenharia do centro de tecnologia da empresa no país por 19 anos. Durante esses anos, viu o motor de buscas se tornar fundamental para a internet. Não só viu como ajudou a construí-lo.

Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Ribeiro-Neto conta que sua equipe detectou um erro que acontecia em todo mundo, mas havia passado despercebido pela equipe da Califórnia, sede do Google.

O trabalho de um engenheiro do Google no Brasil não é o de tropicalização, é o de desenvolver funções e produtos com impacto global

Berthier Ribeiro-Neto

Nos primórdios do buscador, havia uma falha que alteravam drasticamente os resultados a depender do idioma e país em que a pesquisa era feita. Para ajudar a entender o problema, Berthier primeiro conta qual era a lógica adotada.

Tem consultas em que a melhor resposta não está no Brasil. Por exemplo, a Britney Spears: a melhor resposta está na página dela e essa página não está no Brasil

Berthier Ribeiro-Neto

Só havia uma questão. Priorizar os melhores resultados dentre as opções de toda a internet fazia com que buscas realizadas no Brasil apresentassem menos resultados em português. Ao pesquisar por "download mp3" no Brasil, exemplifica Ribeiro-Neto, os primeiros resultados incluíam textos em português, alemão e mandarim.

Esse problema fazia com que usuários fossem expostos a conteúdo que simplesmente não conseguiam consumir. E isso não ocorria só com o Brasil, mas também com outros países.

"Aí nós nos perguntamos: tem esse problema na Espanha? Na França? Na Coreia? Na verdade, o problema estava em todo lugar do mundo", apontou Ribeiro-Neto.

Por que o pessoal de Mountain View não viu? Porque faziam as consultas da Califórnia e na Califórnia funcionava

Berthier Ribeiro-Neto

Berthier Ribeiro-Neto, ex-diretor de engenharia do centro de tecnologia do Google no Brasil Imagem: Reprodução/UOL

Ou seja, a falha passava incólume pelos engenheiros norte-americanos, porque os resultados para as buscas que faziam incluíam grande quantidade de links dos Estados Unidos.

Propusemos uma modificação no código, fizemos experimentos. O responsável pela busca na época me disse que esse era o experimento de maior impacto na empresa naquele ano

Berthier Ribeiro-Neto

Feito no Brasil, por engenheiros brasileiros. Com o novo código, as respostas a uma consulta passaram a trazer mais resultados no idioma buscado.

Berthier Ribeiro-Neto comenta que há no Brasil uma "síndrome do ser pequeno". Contudo, a trajetória de engenheiros brasileiros na empresa e as soluções pensadas por eles para resolver problemas globais contam outra história.

A reputação dos engenheiros que o Brasil têm dentro de uma empresa como o Google mostra que a gente pode fazer tão bem quanto qualquer povo desde que a gente se organize

Berthier Ribeiro-Neto

IA? Nada disso! Jovens viciados no TikTok é que podem mudar o Google

Inteligência artificial? Amazon? O mecanismo de busca está ficando 'burro', a ponto de muita gente reclamar? Muita gente elenca as ameaças a uma empresa gigante como o Google. Mas a percepção de um dos engenheiros que mais entendem da Big Tech é outra.

Para Berthier, a geração de jovens que se viciou na experiência de vídeos curtos e rápidos do TikTok dificilmente vai se adaptar ao funcionamento do Google.

Como resolver o problema? Não será virando uma versão do TikTok. "A máquina da busca do Google tem uma expectativa. Se virar um Tiktok, vai frustrar 1 bilhão de pessoas todos os dias", profetiza Berthier.

Como o Google chegou ao Brasil após comprar empresa de professores

Era bom para a universidade, era bom para a cidade, para o estado e para o país. Tinha que fazer e nós fizemos

Berthier Ribeiro-Neto

As digitais do engenheiro Berthier Ribeiro-Neto estão presentes na chegada do Google ao Brasil no começo dos anos 2000. Ele e outros professores da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) são os fundadores da Akwan, empresa de buscas que fez tanto sucesso que acabou chamando a atenção da companhia norte-americana.

Neto contou como ocorreu a aproximação com a Google, na época uma empresa em potencial, mas longe de ser a Big Tech que é hoje.

O interesse culminou na aquisição da empresa de Berthier, que virou o primeiro funcionário do Google no Brasil. Ele foi diretor de engenharia do centro de tecnologia da companhia no Brasil durante 19 anos até decidir sair em julho deste ano. Essa é a primeira entrevista após deixar a empresa.

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.