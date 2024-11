Babi provoca Luana com 'segredo' em A Fazenda: 'Gizelly me contou tudo'

Babi Muniz provocou Luana Targinno citando o "segredo" da peoa em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Luana e Babi tiveram um atrito logo após Sacha Bali discutir com os peões. Luana se queixou dos xingamentos contra o aliado, e Babi provocou a pernambucana.

Babi: "Toda hora o segundo sol, a segunda primeira-dama, vem se meter! Toda hora! Ela, a que quer quebrar a maquiagem dos outros! Que fica falando mal dos outros! Né? Eu não vou nem falar o que a Gizelly me contou, porque eu tenho caráter. Vou ficar quieta para não contar".

Luana: "Mulher, quem queria quebrar tuas maquiagens era a Suellen".

Babi: "E você estava junto, porque a Gizelly me contou tudo. Ela contou foi muita coisa!".

Luana: "Quem queria quebrar suas maquiagens não era eu, não. Muito pelo contrário".

Babi: "Ela me contou foi muita coisa! Ela me contou foi muita coisa, viu? [Sorri e faz gesto de coração com as mãos] Mas eu sou muito mulher para não contar".

