Após treta, Sacha cai no choro e é consolado por aliados em A Fazenda

Sacha Bali chorou após mais uma discussão em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Sacha cedeu às lágrimas na área externa. Ele foi consolado pelos aliados Luana Targinno, Yuri Bonotto e Gui Vieira.

Yuri: "Os humilhados serão exaltados, Sacha".

Luana: "A gente sabe que está sendo muito difícil. Não é fácil... Eu fico falando: 'Vocês são muito fortes' e tal, só que vocês também têm sentimentos, né, amigo?".

Sacha: "Claro, pô".

Yuri: "É f*da porque fica todo mundo assim, a galera fica em cima e não para. Mas o que eles querem é desestabilizar, porque já perderam um monte de aliados deles aqui dentro. E o que eles têm para defesa? Tentar desestabilizar a gente".

Luana: "Só que eles não vão conseguir".

Yuri: "Não vão. Quando eu te falar 'pára', tenta focar em mim e pára. Deixa eles falando. Abaixa a cabeça e deixa eles falando. A melhor imagem vai ser essa. Abaixar a cabeça e deixar eles falando.

Luana: "Tu tem vários princípios, tem o coração enorme".

Gui, então, se aproximou, percebeu a emoção de Sacha e o abraçou.

Gui: "Chora não, meu rei! Estamos juntos com você, meu parceiro!".

