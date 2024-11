Anita recebe uma notícia ruim e outra maravilhosa em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quinta-feira (21) de "Garota do Momento", Nelson (Felipe Abib) briga com Anita (Maria Flor) por sua participação no programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch).

Logo em seguida, Alfredo vai oferecer um emprego para Anita em seu programa. Ela ficará lisonjeada com o convite.

Apesar disso, Nelson não gostará nada da ideia e impedirá que a mulher aceite o trabalho.

Anita (Maria Flor) participa do programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda no mesmo trabalho: Beatriz é contratada como nova garota-propaganda da Perfumaria Carioca. Bia arma um escândalo, e Juliano a leva para casa. Marlene repreende Carlito por vender o motor de sua geladeira para quitar a dívida com Topete.

Ana Maria termina o namoro com Carlito. Clarice afirma a Zélia que não aceitará mais a ajuda financeira de Juliano para a Magnifique. Beatriz não gosta da proposta para a campanha publicitária da Perfumaria Carioca.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.