Andressa Urach grava conteúdo adulto com mulher de Nego Di

Poucos dias após gravar conteúdo adulto com oito homens e parar no hospital, Andressa Urach voltou a produzir conteúdo. A escolhida da vez foi Gabriela Sousa, esposa do ex-BBB Nego Di.

O que aconteceu

A atriz pornô elogiou a influencer. "Realizei um fetiche maravilhoso com a Gabi, mulher de Nego Di. Olha, que mulher. Maravilhosa", disse Urach nos stories do Instagram.

Gabriela Sousa começou a gravar conteúdo adulto há duas semanas e faturou milhões com os primeiros nudes e vídeos de sexo. O ex-BBB está preso desde julho, acusado de estelionato e lavagem de dinheiro.