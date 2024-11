Adeus, Tarzan: público pede e Rudá surge repaginado em 'Mania de Você'

Rudá (Nicolas Prattes) vai surgir como novo visual a partir de segunda-feira (25) em "Mania de Você" (Globo). A primeira foto do personagem foi divulgada pela coluna Play do jornal O Globo.

O que vai acontecer

Procurado pela polícia, Rudá foge mais uma vez e decide dificultar seu reconhecimento. Para isso, o mocinho deixa para trás os cabelos mais longos e surge com as madeixas curtas.

O novo visual de Rudá marca outra mudança intensa na novela das 21h. O irmão de Iberê (Jaffar Bambirra) reencontrará Viola (Gabz) e eles se unirão para destruir os próximos planos de Mavi (Chay Suede).

Rudá (Nicolas Prattes) e Viola (Gabz) ficarão juntos novamente em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Críticas do público sobre Rudá

Recentemente, o personagem de Nicolas Prattes virou alvo de um abaixo-assinado. Hospedado na plataforma Change.org, o documento criado por telespectadores insatisfeitos pede um fim trágico para Rudá.

As principais críticas permeiam a 'falta de sentido' para a trama de Rudá. Parte do público acredita que o mocinho não tem agregado muito para a história de João Emanuel Carneiro, portanto, seria dispensável.

Além disso, há uma chuva de reclamações sobre o visual de Rudá. O cabelo é o ponto mais destacado pelos telespectadores sobre o que deveria ser mudado no mocinho.

O Ruda nao tem nada pra fazer nessa ilha, podia pelo menos tomar banho e cortar esse cabelo né? #ManiaDeVocê -- Tanare (@re_ag) November 19, 2024

Luma podia levar um cabeleireiro para o Rudá, esse cabelo horrível dele não dá.#ManiaDeVocê -- Evelyn Cersosimo (@evelyncersosimo) November 19, 2024

