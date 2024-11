A Fazenda: Gizelly 'zoa' com segredo de Luana fora da casa: 'Contei'

Gizelly Bicalho, 8ª eliminada de A Fazenda (Record), brincou com a polêmica criada quando estava no reality.

O que aconteceu

Em uma foto publicada em seu stories, Gizelly estava com Júlia Simoura, sua colega de confinamento da 16ª edição. A dupla posava como se a ex-BBB estivesse contando um segredo para a influencer. "Contei o segredo pra Júlia", escreveu a advogada.

"O segredo de Luana" começou quando em uma discussão, ainda dentro do reality, Gizelly ameaçou a empresária a delatar uma história que a "destruiria" no programa. Os peões ficaram curiosos para saber o que havia acontecido.

Durante um jantar ainda confinada, Gizelly relatou para Babi, Zé Love e outros peões que Luana havia ficado com um rapaz enquanto este tinha um namoro secreto com Larissa Tomásia. A ex-Túnel do Amor negou que a situação tenha acontecido.

