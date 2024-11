A 'família margarina' ainda existe? 'Tempos são outros', diz Janine Borba

Quem não se lembra daqueles comerciais de TV dos anos 1990? Famílias sorridentes em volta da mesa enquanto passavam margarina derretendo no pãozinho. Foi mais ou menos por aí que o mercado publicitário focou nessa felicidade da "família margarina".

Na coluna desta semana, publicada no Instagram de Universa, a jornalista Janine Borba desmistifica esse conceito.

"Como filha de pais separados, eu já sabia que a vida fora da TV é feita de diferenças e conflitos", disse.

"Os tempos são outros. Ninguém mais acredita em tudo que vê. A real é que vejo e ouço cada vez mais são histórias de pessoas desiludidas com as relações amorosas e que viraram a chave do amor", completou.

Janine ainda explicou sobre a diferença de solitude e solidão, e como muitos têm descoberto a felicidade sem depender do outro. Assista ao vídeo completo no topo desta matéria.