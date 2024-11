Vera Viel mostra tratamento após cirurgia para retirada de tumor raro

A modelo Vera Viel, mulher do apresentador Rodrigo Faro, publicou um vídeo nesta quarta-feira, 20, mostrando a evolução do tratamento que realiza após uma cirurgia, realizada em outubro, para retirada de um tumor raro na coxa esquerda. No Instagram, ela compartilhou um registro de uma sessão de fisioterapia e mostrou que já consegue movimentar a perna operada.

"Obrigada, meu Deus, pela minha evolução, por estar melhor a cada dia, pela minha descoberta ter vindo tão no início e principalmente pela minha cura", escreveu na legenda. No mesmo dia, a modelo também comentou sobre sua 8ª sessão de radioterapia - ela fará 33 ao todo.

Vera contou que na quinta, 19, chegou cansada e sem energia do hospital, mas foi informada pelos médicos que são efeitos colaterais normais do tratamento. Ela também disse que está usando meias de compressão. "Está tudo bem", celebrou ela, que também mostrou a cicatriz da cirurgia.

Vera foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo de câncer raro, na coxa esquerda no início de outubro. No dia 11 do mesmo mês, ela passou por uma cirurgia de oito horas para retirada do tumor. O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.