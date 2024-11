'Todo mundo começou a me tratar diferente', diz Luana sobre ser Fazendeira

Luana disse para Yuri e Guilherme que sente que os peões do Grupão ficam diferente quando ela ganha a prova do Fazendeiro em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Luana disse. "A primeira vez que fui Fazendeira estava achando muito estranho porque tinha acabado de voltar de uma semana muito difícil, que estava todo mundo me xingando. Mas todo mundo começou a me tratar super diferente."

Ai depois o Sacha voltou como Fazendeiro e eu levei três apontamentos na Hora do Faro. Eles estavam estranhos comigo

Luana completou. Ai fui Fazendeira novamente e começaram a puxar assunto de novo. Pode ser que seja impressão da minha cabeça

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly? Resultado parcial Total de 99827 votos 0,25% Albert Bressan 1,32% Babi Muniz 0,28% Fernando Presto 0,25% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 4,36% Gui Vieira 0,36% Gilsão 0,37% Juninho Bill 1,17% Luana Targino 35,96% Sacha Bali 9,80% Sidney Sampaio 24,63% Vanessa Carvalho 21,22% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 99827 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso