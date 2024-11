Roberta Martinelli explica fixação por doenças: 'Tive irmã que morreu'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a apresentadora Roberta Martinelli explicou de onde vem sua fixação por doenças.

Ela explicou lidar com isso desde a infância. "Desde criança. Quando era pequena e teve [surto de] cólera, achei que eu tinha. Tinha uma aula na escola, aparecia os sintomas, eu ia pra enfermaria com todos os sintomas."

Roberta disse ter descoberto na terapia que acredita que isso vem da proteção dos pais. "Eu tive uma irmã antes de mim que morreu com uma semana de morte súbita, eu acho que meus pais ficavam assim: 'não vai morrer, não vai morrer'. E [ficou] até hoje."

Eu fui na psiquiatra porque falei que não queria ser assim. Roberta Martinelli

Roberta Martinelli diz como lidou com morte do pai: 'Nada resolve'

Roberta também falou sobre a morte do pai. "Meu pai morreu em outubro do ano passado de um câncer agressivo. Tem coisas da vida que a gente não controla. Eu perguntava pro médico durante o processo todo. Eu não estava lá quando ele morreu. Eu não sei como morre. Não achei que seria aquela noite. (...) Eu fui fazer teatro pra falar sobre isso. A verdade é que nada resolve. [Mas] escrever melhora, o teatro melhora muito."

Roberta Martinelli fala de início com companheiro: 'Ele disse que não ia ligar e eu amei'

A apresentadora comentou como foi o início do relacionamento com o companheiro Pedro Granato. "Tô com o Pedro há 15 anos. Eu não queria muito relacionamento. [...] Fazendo uma peça com uma amiga, reencontrei ele. Ele foi super simpatico comigo e ele não era. Depois de um tempo, ele falou: 'vamos jantar'. Ele disse que não queria nada sério porque tinha terminado um casamento. Ele foi pra Portugal e disse que quando voltasse ele ia me ligar. E quando ele voltou ele avisou que não ia conseguir ligar e eu amei. Estamos juntos há 15 anos."

Roberta Martinelli relata assédio que sofreu: 'Sempre fui muito respondona'

A apresentadora relatou ter sofrido assédio no passado. "Levei bastante cantada, hoje em dia eu levo menos. Tive um (assédio) que fiquei muito brava. Eu sempre fui muito respondona. Teve uma vez quando eu estudava que me chamaram pra fazer um mestrado. Depois percebi que não era um mestrado, ele queria outra coisa. Eu fiquei muito brava. Quando percebi, falei: 'Você não faça isso'."

Roberta Martinelli sobre ter virado meme: 'Pensei: O que fiz de errado?'

Roberta lembrou também quando virou meme ao apresentar o Cultura Livre com a banda Bala Desejo. "Eu atingi a fama graças a isso, Finalmente. 15 anos que eu falo 'Cultura livre por. Cultura livre por.' Agora me param na Paulista e perguntam: 'Você nao é a menina do Cultura Livre por Bala Desejo?'. É muito bom ter virado meme. Eu estava dando aula, saí, um monte de mensagem e pensei: 'O que fiz de errado?"

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no Canal UOL e no Youtube de Universa.