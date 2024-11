'Queriam que eu salvasse eles, falei 'não'', diz Flor sobre G4

Após a formação da 9ª roça de A Fazenda (Record), Flor comentou com os colegas de baia da estratégia do G4.

O que aconteceu

"Sacha tá bravo comigo, que ele queria que eu salvasse eles e falei 'não posso', é o meu jogo. Falei 'pode votar em mim', mas não tem nem que me chamar para propor um negócio desses", disse a apresentadora para Sidney e Gilsão. "Falei que ia contar para o Albert, ele é meu parceiro."

Eu não tenho que provar nada para ninguém. O público tá vendo. Eu falei 'jogo sozinho'. Se eu achar interessante meu voto, eu vou fazer o que eu quero.

Ela explica que não ia salvar ninguém do G4 antes dos antigos aliados. "Ia ser um de vocês que eu escolher salvar, mas não ia salvar eles. Fui na Florinha que eu magoei ela."

Na formação de Roça, ao ser salva no Resta Um, Flor escolheu salvar Flor e conforme o jogo desenrolou, Gui sobrou entre os peões, ocupando o 4ª banquinho da berlinda.

A Fazenda 2024 - quem deve escapar da 9ª roça e se tornar fazendeiro? Enquete encerrada Total de 105678 votos 45,27% Sacha 37,59% Babi 17,14% Gui Votar de novo Total de 105678 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso