Príncipe Harry faz tatuagem no pescoço para divulgar os Jogos Invictus

O Príncipe Harry surpreendeu ao fazer uma tatuagem no pescoço para revelar que Jelly Roll será a atração principal da cerimônia de encerramento dos próximos Jogos Invictus, dos quais é embaixador. A ação aconteceu nesta terça-feira, 19, e foi compartilhada pelo perfil oficial do Invictus Games Vancouver Whistler 2025.

O perfil oficial do evento anunciou o cantor country Jelly Roll como a principal atração da cerimônia de encerramento. O evento internacional é uma competição com diversas modalidades para militares com deficiência. Ele foi idealizado pelo Duque de Sussex em 2014.

Para divulgar a atração, Harry aparece em um estúdio de tatuagem, quando é recebido por Jelly Roll, conhecido pela música Save Me. De forma hilária, o homem da realeza parece não ter muita certeza do que está acontecendo, quando o músico o recepciona.

Em determinado momento da conversa, Jelly Roll revela: "Vamos lhe dar uma tatuagem sobre os Jogos Invictus". Em tom bem-humorado, Harry brinca: "Não, eu vim aqui para te pedir para ir nos Jogos Invictus. Não tem nenhuma tatuagem nisto. Não posso fazer uma tatuagem!", disse Harry.

Negociando, o cantor diz: "Eu vou cantar nos Jogos Invictus se você me deixar dar sua primeira tatuagem". Repetindo o acordo, o príncipe Harry responde: "Tudo bem, f***-se, vamos lá". "Temos que fazer no pescoço!", diz o cantor, sendo rebatido por Harry: "Eu estava pensando na parte inferior das costas ou na minha cabeça". "Ninguém quer ver a sua bunda, Harry!", rebate Roll, rindo.

O duque de Sussex, ex-capitão do Exército Britânico, lançou os Jogos Invictus como um torneio esportivo internacional adaptativo para militares feridos e doentes e veteranos em 2014. O sétimo ciclo será realizado em Vancouver e Whistler a partir de 8 a 16 de fevereiro de 2025.