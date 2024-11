O que são os cães-robôs que estão patrulhando a casa de Trump?

Desde que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, cães-robôs foram vistos patrulhando a casa dele, que fica em Palm Beach, na Flórida. De acordo com a Reuters, houve um reforço na segurança na região onde fica a residência do magnata.

O que são os cães-robôs?

Robô é chamado de Spot e parece um cachorro. Ele é fabricado pela empresa norte-americana de robótica Boston Dynamics.

Spot é capaz de fazer diversos movimentos com suas quatro "patas". Com diversos sensores, ele consegue pegar chinelos e roupas do chão, abrir portas e até mesmo plantar flores.

Funciona dia inteiro e tem preço salgado. Cão-robô pode funcionar 24 horas por dia. Ele começou a ser vendido em 2021 por US$ 74.500 (cerca de R$ 430 mil).

Produto não tem arma. Spot pode ser controlado remotamente ou automaticamente, desde que o trajeto seja pré-programado. Ele não contém arma.

Empresa afirma que o robô também é usado em equipes de segurança. "O Spot está mudando a forma como as organizações monitoram e operam seus locais, garantindo a segurança de suas equipes e a tomada de decisões baseadas em dados", diz o texto no site oficial da empresa.

Jaguar Land Rover já utiliza os robôs em sua fábrica em Coventry, na Inglaterra. A ideia é usar a novidade para encontrar possíveis problemas operacionais e desgaste em equipamentos através dos cães-robôs.

*Com informações de reportagem publicada em 02/02/2021.