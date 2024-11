Modelo expõe prints polêmicos com Gui Viera; namorada do ator rebate

Maju Garcia, amiga de Fernanda Campos, compartilhou conversas com Gui Vieira, que está em A Fazenda (Record). Com a polêmica, Victoria, namorada do ator, usou as redes para desabafar e rebater as acusações das criadoras de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Maju, criadora de conteúdo adulto e mulher trans, compartilhou em seus stories alguns prints de uma conversa com Gui Vieira em seu Instagram, em que o ator flerta e fala de planos para se encontrarem pessoalmente. Nas imagens, não é possível ver as datas das mensagens.

Maju disse que desde que abriu sua conta, recebeu mensagens de pessoas a chamando de mentirosa. "Eu tava segurando isso por muito tempo, não queria falar sobre o assunto, mas eu não aguento mais ser chamada de mentirosa, não aguento mais o pessoal me xingando por uma coisa que não tenho culpa. Hoje decidi quebrar o silêncio", disse nos stories.

Ela ainda garante que o peão foi quem a procurou nas redes sociais. "Era sempre ele que respondia minhas coisas, inclusive no período que ele estava namorando", acusa Maju.

Depois que Maju expôs os prints, Fernanda Campos usou suas redes para rebater haters que a atacaram sobre o assunto. "O povo passa pano. O cara que trai a mulher e eu que ganhou hate. O que eu tenho a ver com isso? Eu só expus o que ele fez, porque ele ficava falando da vida do Zé dentro do reality. Não sei porque eu tô ganhando hate e não ele."

Fernanda trouxe à tona o assunto quanto estava dentro do reality rural, acusando o rapaz de traição. Segundo ela, ao saber que ela e Gui estariam confinados juntos, Maju mostrou para ela a conversa polêmica com o ator. A ex-peoa disse que só falou do tema porque Gui defendia um discurso de respeito às mulheres contra seu aliado, Zé Love.

No programa, depois do ex-Chiquititas chorar ao ser acusado, ele procurou Fernanda para questionar se Maju "era uma loira". "Isso foi há muito tempo, antes de eu namorar", disse o peão. Ao que a modelo respondeu: "Não sei porque você está preocupado se foi antes de namorar".

Em entrevistas após desistir do reality da Record, Fernanda retomou o tema e acusou o rapaz de mentir. "Quando saí, a Maju falou que conversou com ele tem uns três meses."

"É muito pesado"

Victoria Odoricio, namorada de Gui Vieira, compartilhou um desabafo nas redes sociais. "Eu decidi aparecer, mesmo torta, para dizer que eu to cansada, que dói e tudo isso é muito pesado", começa a influencer emocionada. Ela explica que devido ao estresse e ansiedade por conta da repercussão da polêmica do namorado, ela teve uma paralisia no rosto e ficou com parte da boca e o olho sem movimento. "Tô recebendo hate. Gente indo nos meus vídeos com o Guilherme, nas minhas fotos sozinha e falando que sou corna", e continuou: "Se você fala tanto de mulher para mulher, em que mulher você está pensando, Fernanda? Consegue ter essa empatia de pensar que alguém do outro lado, que sou eu, to sendo o alvo disso tudo?", critica.

Primeiro que o relacionamento é meu, não cabe a ela se foi antes ou depois. Segunda coisa, a sexualidade do Guilherme. Eu não entendo qual o problema, se ele é um homem hétero e ele se interessou por alguém, uma mulher trans, ela é mulher, como eu, como ela [Fernanda]. Se ela é tão amiga dela, eu não entendo qual foi a insinuação que ela fez. Fernanda, eu não sei o que você quer tirar disso tudo.

Por fim, a influencer pede que a ex-peoa não volte a tocar em seu nome, no do ator e nem no relacionamento. "Porque não cabe a você e eu vou te agradecer muito."

A Fazenda 2024 - quem deve escapar da 9ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 105220 votos 37,71% Babi 17,14% Gui 45,15% Sacha Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 105220 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso