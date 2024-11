Troca de memes e 'reality' de dates: pesquisa prevê relacionamentos de 2025

Alô, solteiras. O que vocês esperam do mundo dos dates no próximo ano? Uma pesquisa feita pelo site de relacionamento Bumble com mais de 40 mil pessoas (da geração Z e millennials) ao redor do mundo mapeou as tendências de relacionamento de 2025.

Spoiler: mulheres não vão mais tolerar qualquer coisa, já que 64% das entrevistadas disseram que estão deixando de fazer concessões desnecessárias só para se encaixar em um relacionamento.

De acordo com o levantamento, as seis principais tendências para quem busca um amor em 2025 são:

Micro-romances

Sem essa de que demonstrar que ama alguém é cafona. Para 37% das mulheres, falta romance nos relacionamentos e como 52% amam um romance, aumentou a valorização das pequenas demonstrações de afeto. Elas podem ser simples.

Para 86% das solteiras, enviar memes, compartilhar uma playlist, ter piadas internas ou sair juntinhos para tomar um café já contam como formas de amor.

Reality do amor

A galera anda contando tudo na internet - de look de encontro a transmissão ao vivo de términos. E o comportamento está conquistando o público, viu?

Para 41% dos entrevistados, é muito bom ver o lado "real" das relações sendo exposto. Em vez de criar ilusão do mundo perfeito, para 42% das mulheres ver que outras pessoas também passam por perrengue faz com que elas se sintam menos sozinhas e inseguras. Já para 35%, esses conteúdos reais trazem otimismo para a sua própria vida amorosa.

Gostar das mesmas coisas

Os iguais se atraem, sim. Para 46% dos solteiros, ter interesses em comuns, por mais nichado que eles sejam, é muito importante para aumentar a atração entre eles. Para 50% das mulheres, essa autenticidade torna as pessoas mais atraentes e ajuda a iniciar conversas e perceber se há compatibilidade entre o casal.

Novas masculinidades

Você já viu algum ator ser chamado de baby girl na internet? O "título" significa que ele é fofo, delicado e que dá vontade de apertar - o antigo golden retriever com menos energia. Pois é, esses esteriótipos criam conversas, mas 31% das solteiras acha que cria imagens falsas sobre o cara. Por isso, 55% delas esperam que em 2025 eles estejam mais abertos para conversas sobre masculinidade positiva.

De olho no futuro

Para 95% dos solteiros, preocupações com dinheiro, moradia, emprego e mudanças climáticas afetam a vida amorosa. Para 59% das mulheres, isso significa que a busca por um amor está focada em homens que são emocionalmente consistentes e confiáveis.

E nada de esperar a relação evoluir para tocar em assuntos "delicados": 27% das mulheres preferem ter essas conversas logo no início da relação.

Filtro do amigo homem

Quem melhor para entender os homens do que eles mesmos? Cerca de 31% das mulheres diz dividir mais sua vida amorosa com amigos e 22% pede para que eles ajudem a filtrar os pretendentes. Isso sem contar que 54% contam com um auxiliar do sexo oposto para ajudar a desvendar mensagens.